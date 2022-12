Il quintetto swing Four Seasons a Bolsena per il concerto di Natale

Riceviamo e pubblichiamo

Un viaggio nelle raffinate atmosfere e sonorità di un tempo della SwingEra e della musica contemporanea, per festeggiare il Natale all’insegna della classe e dell’eleganza. Al teatro San Francesco, venerdì 23 dicembre, alle 21,15, con “Happy Swing Christmas” salirà sul palco il quintetto swing Four Seasons, per il primo dei due eventi a ingresso libero proposti per le festività dalla rassegna BolsenArte Winter. Il gruppo propone un repertorio formato da brani di Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald, fino alle più belle canzoni di Natale rivisitate in chiave swing & soul: dalla celeberrima “White Christmas” all’incalzante “Let it snow”, dall’intensa “Have your self a merry little Christmas” a tante altre come “Jingle Bell Rock”, “Santa Claus is coming to town” e “Last Christmas”. “Per il quintetto è un ritorno nella nostra cittadina dopo lo strepitoso concerto di apertura di BolsenArte Estate alla piazzetta dell’Orologio, con un pubblico numeroso che ancora oggi ricorda la notevole performance del gruppo – afferma l’assessore alla cultura Raffaella Bruti -. Per questo motivo, insieme al sindaco Paolo Dottarelli, ho voluto che fosse di nuovo con noi, per festeggiare il Natale e rivolgere un augurio di serene feste a tutta la comunità di Bolsena, con uno spettacolo musicale di qualità”. “Happy Swing Christmas” negli anni è stato presentato in prestigiosi eventi italiani e in importanti luoghi di valore storico e artistico come il Club La Meridiana a Modena, il Palazzo Guasco ad Alessandria, il Teatro Signorelli a Cortona, il Teatro Clitunno a Trevi. Composto da Daniela Tenerini alla voce, Roberto Cesaretti al basso, David Versiglioni al piano e Silvano Pero alla batteria, il gruppo nasce a Perugia nel 2015 e dal 2018 collabora con Paolo Bartoni alla tromba. A maggio 2022 è uscito il loro ultimo singolo “Todo va a pasar”. L’album d’esordio “Parole su parole“, contenente i due brani inediti “Parole su parole” e “Comme neige” e nove cover in versione live acustica, è stato presentato a ottobre 2019 al Teatro Cucinelli e inserito nella raccolta “100 dischi di jazz italiano”. Attraverso arrangiamenti sofisticati e mai scontati, il quintetto ricrea un ideale ponte tra gli anni ’50 ed i giorni nostri, riproponendo grandi classici internazionali del passato accostati a melodie contemporanee rivisitate con gusto ed ironia. La band ha partecipato a numerose manifestazioni, tenendo concerti in piazze, festival e teatri per eventi in Italia e all’estero. BolsenArte Winter è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena, per la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.