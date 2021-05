Il sindaco di Londra Sadiq Khan vuole candidare di nuovo la città per le Olimpiadi se rieletto

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha incluso la volontà di candidare ancora una volta la città ad ospitare i Giochi Olimpici nel suo programma elettorale in vista delle elezioni del sindaco di questa settimana. Se eletto per un secondo mandato, Khan ha promesso di mettere in piedi un comitato che lavorerà per riportare le Olimpiadi e le Paralimpiadi nella capitale nel 2036 o nel 2040.

Il comitato si concentrerà anche sulla sostenibilità, con Khan che afferma: “Lavorare a una candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2036 o 2040 è l’ultima tappa del mio piano per costruire un futuro più luminoso per Londra dopo la pandemia. E la mia ambizione è che Londra ospiti i Giochi più sostenibili di sempre”.

Londra ha ospitato le Olimpiadi tre volte, nel 1908, 1948 e 2012, un record che Parigi eguaglierà quando ospiterà i giochi tra tre anni. Le Olimpiadi del 2012 sono state un successo entusiasmante per la città: a quel tempo, l’attuale primo ministro Boris Johnson era sindaco di Londra. Sebbene la sostenibilità sia in prima linea nei piani di Khan, è probabile che il comitato valuterà i costi e i vantaggi di ospitare nuovamente i giochi e trarrà vantaggio anche dalla vasta gamma di offerta culturale disponibile in città.