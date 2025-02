Il Tarkna volta subito pagina: dimenticata Piansano, 4 a 1 alla Robur Tevere

Dopo il passo falso di Piansano, torna alla vittoria il Tarkna, che continua la propria corsa in seconda posizione respingendo il ritorno delle avversarie battendo nettamente, 4 a 1, la Robur Tevere. “In settimana abbiamo avuto un confronto importante all’interno del gruppo per rimanere concentrati sull’obiettivo e lavorare sull’approccio alla partita – spiega il capitano Angelo Zacchei – e i risultati si sono visti in campo”.

Primo tempo a senso unico

L’avvio di gara è infatti più che favorevole ai padroni di casa, che trovano subito il vantaggio con Bellucci al 4’. Il Tarkna continua a spingere e raddoppia al 29’ con Felici, prima di calare il tris al 38’ con Jacopo Elisei. La partita resta comunque un match fisico e vibrante, con costanti scontri tra difensori e attaccanti e un tabellino finale che recita tre ammoniti e due espulsi, uno per parte.

Gestione nella ripresa e gol finale di Zeppa

Nella seconda frazione, la Robur Tevere accorcia le distanze al 5’ con Bernacchi, ma il Tarkna controlla la partita senza particolari difficoltà. I padroni di casa restano compatti, gestiscono il vantaggio e chiudono definitivamente l’incontro nel finale con la rete di Zeppa, su calcio di punizione battuto da Olivieri.