Il Villaggio di Babbo Natale a Tolfa: magia e tradizione in due weekend di dicembre

Nel suggestivo borgo medievale di Tolfa, a breve distanza da Roma, tra paesaggi rurali e atmosfere magiche, prende vita la decima edizione de “Il Villaggio di Babbo Natale”. Gli appuntamenti sono fissati per i due weekend dell’8, 9 e 10 e 16 e 17 dicembre 2023.

Il mercatino di artigianato natalizio proposto è uno dei più affascinanti del litorale laziale, con ben 21 installazioni che cattureranno l’attenzione dei visitatori. Tra le eccellenze locali, imperdibile è La Catana, conosciuta anche come la Tolfetana, la borsa autoctona in cuoio che rende Tolfa famosa in tutto il mondo. Acquistabile presso la Selleria Bartolozzi in Via Roma n° 75 e la Pelletteria Vannicola in Via Roma n°170.

Il Villaggio di Babbo Natale coinvolge l’intero paese con la collaborazione di associazioni locali, rioni storici, commercianti delle botteghe tolfetane, comune, pro loco, università agraria e numerosi volontari di tutte le età. In questa decima edizione, il Villaggio si estenderà a ben 11 location, offrendo un’esperienza coinvolgente. Tra le attrazioni, spiccano l’Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell’Omino di Zenzero, Gli Elfi Pittori, la Galleria di Babbo Natale, Gli Elfi Raccontastorie, la Casa del Giocattolaio, la Posta degli Elfi, Gli Elfi Golosoni, la Tana del Grinch e il Christmas Park.

Grazie agli sponsor, l’evento offre un ingresso gratuito, regalando un’opzione di weekend a basso costo per tutti, con opportunità di shopping natalizio, attrazioni per tutte le età e spettacoli di acrobazie, danza e musica per i cinque giorni di apertura del Villaggio.

Nato nel 2013 come un’idea, oggi il Villaggio di Babbo Natale a Tolfa prende vita nel centro storico, attraversando la via principale commerciale fino alla piazza del Comune, con adiacente la Villa Comunale del 19° secolo, con un anfiteatro interno.

Il Villaggio sarà animato da spettacoli di fuoco, trampolieri, street bands, animazione per bambini, circo per i più piccini, Quod e fantastici Babbi Natale in motocicletta, concerti natalizi, spettacoli di danza e musica, orchestra di archi, luminarie e iniziative per gli amici a 4 zampe. Un’atmosfera festosa resa completa dalla possibilità di assaporare la gastronomia locale con prodotti a km0 nei ristoranti e punti ristoro lungo il percorso del Villaggio.

La colonna sonora dell’evento sarà affidata alla Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Tolfa, una delle più antiche d’Italia con 157 anni di storia. L’evento si concluderà il 17 dicembre 2023 con uno spettacolo pirotecnico ricco di colori e musica, preceduto dalla tradizionale tombola estratta dal balcone del Comune.

Il Villaggio di Babbo Natale offre non solo un’esperienza festosa ma anche l’opportunità di esplorare le bellezze paesaggistiche e architettoniche di Tolfa, dai siti etruschi alle cave d’allume. Una piccola realtà locale che permette ai visitatori di immergersi completamente nella storia, nella natura e nella tradizione, creando ricordi indimenticabili.

Date e orari di apertura:

INGRESSO GRATUITO

08 – 09 – 10 / 16 – 17 dicembre 2023

08 DICEMBRE Inizio Ore 16.30 – Ultimo Spettacolo Ore 18.30

09 DICEMBRE Inizio Ore 16.00 – Ultimo Spettacolo Ore 19.00

10 DICEMBRE Inizio Ore 11.00 – Ultimo Spettacolo Ore 19.00

16 DICEMBRE Inizio Ore 16.00 – Ultimo Spettacolo Ore 19.00

17 DICEMBRE Inizio Ore 10.00 – Ultimo Spettacolo Ore 18.30