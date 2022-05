“Il vino dei pittori”: il 27 maggio alla STAS un viaggio semiserio con FISAR nel mondo dell’arte

Riceviamo dalla STAS e pubblichiamo

Venerdì 27 maggio alle ore 18:30 presso la Sala Sacchetti avrà luogo il seminario: “Il vino dei pittori dal XV al XXI sec. Viaggio semiserio nel mondo dell’arte”.

Attraverso i dipinti che vanno dal Rinascimento sino ai giorni nostri, Paolo Peria, enologo e relatore FISAR, racconterà la lunga storia del vino e il suo dialogo con l’arte. Durante il seminario è prevista una degustazione di vini abbinati alle creazioni culinarie di Vittoria Tassoni, chef, foodblogger, cuoca dell’alleanza Slow Food e titolare della scuola di cucina “Il Prezzemolino”.

Per prendere parte alla manifestazione, organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, in collaborazione con la FISAR di Viterbo, è prevista una quota di partecipazione di 10,00 € per i soci STAS e di 15,00€ per i non associati.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Società Tarquiniense d’Arte e Storia: Tel. 0766/858194 / Mail: tarquiniense@gmail.com

FISAR: Tel. 349/2339530 / Mail: fisarviterbo2@gmail.com

Numero massimo di partecipanti: 50 persone munite di super green pass e mascherina FFP2.