Illuminator, lo straordinario festival delle luci a Wetland Center a Londra

È di nuovo quasi quel periodo dell’anno in cui le città (e di conseguenza le storie di Instagram!) diventano una girandola di luci natalizie e passerelle scintillanti. E Londra, naturalmente, è anche in questo in cima alla capacità di offerta, tra Christmas Lights, festival delle luci, vetrine illuminate piene di ogni ben di dio e mercatini di Natale a ogni angolo (senza dimenticare Winter Wonderland).

Ma il Wetland Center propone per queste festività un sentiero illuminato immerso nella fauna selvatica che è un tocco di gioia in vista dell’inverno e un’ottima scusa per visitare il parco, per chi non l’ha già fatto, godendosi lo spettacolo di luci e natura dopo il tramonto.

Bambini e adulti possono ballare sotto cascate di luci, saltare insieme alle lucciole, giocare nelle acque blu di un tunnel di luce immersivo o fare saltelli come una rana sulle ninfee. E ancora si potrà camminare cone amici e familiari per esplorare il sentiero notturno attraverso gli habitat di gufi, oche e lontre, attraversare canneti e lagune per vedere luminarie enormi e godersi opportunità fotografiche illimitate.

Visitabile dalle 16 alle 21 fino al 9 gennaio 2022, Illuminature, questo il nome del festival, offre un’esperienza adatta a tutte le età. I biglietti costano £ 17,50 per gli adulti e £ 12,50 per i bambini, gratis fino a 4 anni. Possibilità di acquistare i biglietti per Illuminature fino alle 15:00 del giorno per cui si prenota.