In autunno si decide sul Tulip: pronto l’appello per capire se la City di Londra avrà un nuovo grattacielo

La battaglia per il controverso grattacielo The Tulip, che potrebbe essere l’edificio più alto dello Square Mile, la City di Londra, sarà oggetto di un’indagine pubblica questo autunno.

Il progetto per la piattaforma panoramica alta 305 metri è infatti stato approvato dalla City of London Corporation nell’aprile 2019: il punto panoramico è progettato per assomigliare ai petali di un tulipano con i baccelli che sono dei punti di osservazione rotanti. Tuttavia, il sindaco di Londra ha rifiutato il progetto pochi mesi dopo e ha affermato che il suo design avrebbe “danneggiato” lo skyline.

Lo scorso gennaio lo studio di architetti Foster + Partners e il loro cliente Jacob Safra hanno dichiarato di voler contestare la decisione, affermando che decine di migliaia di bambini delle scuole statali avrebbero beneficiato delle lezioni nel suo centro educativo nel cielo.

Ci si aspettava che l’indagine sul progetto si sarebbe tenuta quest’estate, ma è stata ritardata a causa del lockdown: ora gli obiettori e quelli a favore devono presentare le loro opinioni entro il 3 settembre prossimo.

Se vince il fronte del sì al grattacielo, la struttura potrebbe essere la seconda più alta della capitale con appena un metro in meno dello Shard a Southwark, finendo per sovrastare One Canada Square a Canary Wharf, che è attualmente la seconda torre più alta di Londra e supererebbe One Undershaft come torre più alta dello Square Mile.

In precedenza il progetto era stato approvato dalla City of London Corporation, che aveva affermato che l’edificio si sarebbe aggiunto all’idea dello Square Mile inteso come un luogo “vibrante” da visitare.

Tuttavia il sindaco di Londra ha stoppato tutto e ha affermato che l’altezza, il design e l’aspetto del Tulip “non avrebbero contribuito alla massima qualità del design” richiesta per un edificio alto nella zona, aggiungendo di credere che “avrebbe danneggiato lo skyline di Londra e avrebbe avuto un impatto sulle vedute del vicino sito, Patrimonio dell’Umanità, della Torre di Londra”.

Il progetto per la torre comprende un giardino pensile con vista a volo d’uccello su Londra e un centro educativo, una piattaforma panoramica a 300 m, uno sky bar, un ristorante con una vista a 360 gradi della città, ponti sospesi, scivoli interni in vetro e l’esperienza in sfere che si spostano sulla facciata dell’edificio.