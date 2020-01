“In maschera”: Calcata si prepara a festeggiare il Carnevale

Sabato 15 e domenica 16 febbraio alle ore 11.00 a Calcata si terrà l’inaugurazione della mostra “In maschera” e sabato 22 febbraio sarà la volta del ballo “In maschera”, dalle ore 17.00 fino a notte inoltrata.

CaveCave festeggia il Carnevale 2020 con la mostra di maschere eccentriche realizzate dagli artisti di Calcata e dai loro amici e con una festa in maschera aperta al pubblico. L’evento si svolge nelle luminose grotte preistoriche che si affacciano sull’immutato millenario paesaggio della valle del Treja.

La magica forza dell’arte per evocare le radici profonde di questa festa il cui senso è di celebrare il caos primordiale che precede ogni creazione e cosi accedere al rinnovamento. “In maschera” è una manifestazione culturale che perpetua la vocazione artistica di questo antico paesino sospeso fra le Forre. Le maschere, acquistabili, possono essere lo spunto per il costume con il quale partecipare alla festa del seguente sabato 22 febbraio.

Artisti

Enrico Abenavoli, Francesco Carlino, Giovanni Carpentieri, Chiara Carrarini, Franca Cernetti, Jonas Clementoni, Cristina Croce, Giancarlo Croce, Anne Demijttenaere, Pino Genovese, Sherin Habib, Massimo Jatosti, Hans-Hermann Koopmann, Scira Manca, Angela Marrone, Costantino Morosin, Edu Nofri, Lidia Orecchio, Marina Petroni, Matteo Radaelli, Claudio Pisani, Jacopo Pisani, Silvana Sabatelli, Ilaria Sadun, Caterina Satta, Marijcke Van der Maeden, Mary Jay Watson.

INFO

CaveCave

via Sinibaldi, 10

Calcata – Centro Storico

Evento organizzato da ClimaticArt e Artisti di Calcata, Ass. di volontariato, promozione sociale e culturale con ricavato destinato al progetto editoriale CaveCave. Ingresso con tessera ClimaticArt 2020 (gratuita). contributo di 5 € per il ballo in maschera (richiesta pre-iscrizione via mail cavecavevents@gmail.com e ritirarla in loco il giorno stesso). Telefono: Cell. e WhatsApp 3282769123, 3897874435, 3711562775.