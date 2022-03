In svolgimento i corsi di formazione professionale per gli operatori economici di Monte Argentario

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Sono in pieno svolgimento i corsi di formazione professionale in favore degli operatori economici del territorio di Monte Argentario. Iniziati nei primi giorni di febbraio, dei 20 percorsi formativi in programma 4 si sono già chiusi. Nei mesi di marzo e aprile si terranno tutti gli altri. C’è ancora spazio e tempo per iscriversi. Una sessantina di operatori hanno già concluso la formazione partecipando ai workshop su “Food cost e ingegneria del menù”, “Verso una accoglienza di successo”, sull’utilizzo dello storytelling per gli addetti F&B e su come migliorare la produttività personale e del proprio team. Altre tematiche, tutte legate al turismo, alle eccellenze del territorio ed all’accoglienza, saranno proposte ed affrontate con gli specialisti di Me.tri.ca la Societa’ cooperativa di Siena alla quale l’assessorato al turismo si è affidato per eleborare la proposta formativa denominata “Human Capital Tourism 2022”, consapevole che è necessario rendere più competitiva la destinazione turistica del Comune di Monte Argentario migliorando gli standard qualitativi dell’offerta complessiva delle strutture, dei servizi e dell’intera area.

Si ricorda che l’accesso ai corsi è gratuito e riservato ai titolari, soci, dipendenti e collaboratori delle imprese del settore che esercitano sul territorio comunale. Chi è interessato può iscriversi attraverso questo link https://www.metrica.toscana.it/human-capital-tourism-2022/