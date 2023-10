Inaugurato a Civitavecchia il murales dell’artista tarquiniese Maximiliano Chimuris

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito del progetto INNESTI, portato avanti dal Comune di Civitavecchia in partenariato con la Comunità di Sant’Egidio e finanziato con fondi regionali, il passato 26 settembre è stato inaugurato preso il Giardino dei Giusti a Villa Albani il murales “Il bene” dell’artista tarquiniese di adozione Maximiliano Chimuris.

Il grande murales di 210 m2 abbraccia e mette in rapporto tra loro due temi centrali del progetto: la metafora dell’innesto inteso come congiunzione virtuosa e arricchente, e la location stessa dell’opera nel Giardino dei Giusti della Comunità di Sant’Egidio. Lo fa appunto “innestandosi” è interagendo con la location rielaborando il tema del Giardino “un albero per ogni uomo che ha scelto il bene”: ogni albero ha un forte valore simbolico individuale ma al contempo fa parte di una rete, una sinergia dove la Natura e la natura umana si fondono in un’abbraccio fluido e infinito.