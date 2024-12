Inaugurato il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

La magia di Natale scalda da qualche giorno anche il Castello di Santa Severa, dove dal 7 dicembre è aperto il Villaggio di Natale: ad inaugurarlo, Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Luca Fegatelli, direttore regionale, Marco Buttarelli, presidente di LAZIOcrea SpA, e Laura Pastore, membro del consiglio di amministrazione. L’evento, che proseguirà fino al 6 gennaio, trasforma il castello in un’atmosfera natalizia con luminarie e scenografie che accolgono visitatori di tutte le età.

Intrattenimento e attività per tutte le età

Durante l’intera durata della manifestazione, i visitatori potranno assistere a spettacoli con trampolieri, cori gospel e bande musicali. Un’attenzione particolare è rivolta ai bambini, che saranno coinvolti in laboratori creativi, giochi all’aperto, spettacoli di magia e teatro, tra cui l’evento “Fiabe (S)travolte in Scena”. L’iniziativa è supervisionata da LAZIOcrea, con il supporto di Innovative Food per allestimenti e programmazione artistica.

Enogastronomia e promozione territoriale

Lungo il piazzale del Fontanile, spazio all’area ristoro con delizie enogastronomiche e prodotti tipici del Lazio. Il progetto è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio in collaborazione con la Direzione regionale Ambiente, la Riserva Naturale di Macchiatonda, il Monumento Naturale di Pyrgi, il MiC, il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Giorni e orari di apertura

da sabato 7 dicembre a domenica 8 dicembre dalle ore 10:30 alle 19:30

venerdì 13 dicembre dalle ore 14:30 alle 19:30

sabato14 dicembre e domenica 15 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 19:30

venerdì 20 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 19:30

Dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30

Giorni speciali

martedì 24 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

mercoledì 25 dicembre apertura dalle ore 16:30 alle 19:30

martedì 31 dicembre apertura dalle ore 10:30 alle 17:30

mercoledì 1 gennaio apertura dalle ore 16:30 alle 19:30