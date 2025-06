Incendi a Tarquinia: auto in fiamme in via Sanzio e rogo di sterpaglie vicino alla stazione ferroviaria

Mattinata complicata, quella di lunedì 23 giugno a Tarquinia, segnata da due distinti episodi d’incendio. Il primo si è verificato intorno alle 11 in via Raffaello Sanzio, dove un’auto parcheggiata nell’area tra l’istituto superiore Vincenzo Cardarelli e il campo sportivo Liviano Bonelli ha preso fuoco. Le fiamme, le cui origini sono ancora in fase di accertamento, hanno completamente avvolto il veicolo, rendendolo irrecuperabile.

Intervento rapido dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, che hanno provveduto in tempi brevi a domare il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ad altri mezzi o strutture nelle vicinanze. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le autorità stanno ora lavorando per determinare le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio.

Sterpaglie in fiamme nei pressi della stazione ferroviaria

In contemporanea, un secondo incendio ha interessato l’area adiacente alla stazione ferroviaria, dove un vasto rogo di sterpaglie ha richiesto l’intervento coordinato dell’AEOPC Tarquinia, con due pickup e un’autobotte da seimila litri, e dei Vigili del fuoco, presenti con mezzi analoghi. L’incendio è stato circoscritto e spento, con successiva bonifica del tratto vicino ai binari per garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria.