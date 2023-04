Incidente sull’Autostrada: auto si ribalta nella galleria tra Civitavecchia e Santa Marinella

Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia: dopo vari interventi in giornata, compreso in mattinata un incendio a una roulotte parcheggiata in via Domenico De Paolis, sono dovuti intervenire nel pomeriggio all’interno della galleria dell’Autostrada tra Civitavecchia e Roma, al km 48, per un incidente che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata all’interno del tunnel: a bordo dell’auto c’era una famiglia di tre persone – marito, moglie e un bambino di circa un anno – e due cani.

Per fortuna illesi, a quanto riferito dai Vigili del Fuoco, gli occupanti, comunque affidati alle cure dei sanitari del 118 una volta liberati dalla vettura. I due animali sono stati invece affidati ad altri familiari che seguivano la vettura coinvolta nell’incidente. Sul posto anche gli uomini delle Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi e della momentaneo blocco del traffico veicolare.