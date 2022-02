Incontro pubblico in Provincia sul tema del deposito nazionale di rifiuti radioattivi: sarà anche in diretta streaming

Riceviamo dall’Ufficio di Presidenza della Provincia di Viterbo e pubblichiamo

L’incontro pubblico sul tema del deposito nazionale di rifiuti radioattivi che si terrà lunedì 7 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare della Provincia di Viterbo, in via Saffi 49, sarà sia in presenza che trasmesso in modalità telematica.Chi lo desidera potrà dunque recarsi alla Sala Consiliare. Per accedervi è necessario il Green Pass base. Chi invece vuole seguire l’incontro da remoto, potrà farlo collegandosi al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/82501614012?pwd=ZFRHMitGSEMyWVAzMlp6ejk5ZzBBUT09