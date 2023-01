Indagine RSA Santa Marinella: Jessica Federici prosciolta da ogni accusa

Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento al procedimento penale avente ad oggetto i fatti occorsi all’interno della RSA Santa Marinella gli avvocati Alessio Coletta e Claudia Trippanera rendono noto che in data 27.01.2023 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia, Dott. Francesco Filocamo, ha disposto la definitiva archiviazione di tutte le accuse mosse alla sig.ra Jessica Federici certificando, così, la totale estraneità della stessa rispetto sai fatti contestati.

“…La nostra assistita – affermano i legali – si è vista prosciogliere da ogni accusa a lei mossa ancor prima del vaglio dibattimentale. Mediante l’attività difensiva svolta sono stati forniti tutti gli elementi utili a dimostrare il corretto operato della sig.ra Federici nell’ambito della propria attività professionale tanto da arrivare al proscioglimento della stessa nella fase delle indagini preliminari…”. “Con tale pronuncia – fa sapere la diretta interessata – mi vedo restituita la mia dignità umana e professionale al termine di un calvario durato oltre un anno”.