Indetto dalla Provincia di Viterbo il concorso musicale “Note sulla parità di genere 2022”  

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

Fare musica per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su uno dei temi sociali più importanti dei nostri tempi, la parità di genere.

È con questo obiettivo che la Consigliera di parità Silvia D’Oro e la consigliera delegata alle Pari opportunità Giulia De Santis della Provincia di Viterbo hanno indetto il concorso musicale “Note sulla parità di genere 2022”. Perché la musica, da sempre, funge da specchio della società e rappresenta il linguaggio più immediato per analizzare problematiche e contraddizioni interne.

Anche nella tradizione musicale le donne sono state oggetto di profonde discriminazioni. Per secoli. A causa del ruolo subalterno che la società attribuiva alle donne, molte musiciste sono state ostacolate e spesso le loro opere non sono state adeguatamente valorizzate, in alcuni casi addirittura abbandonate nel dimenticatoio. E così si sono persi punti di vista, istanze sociali, stili ed influenze artistiche.

Proprio per questo motivo il concorso musicale “Note sulla parità di genere 2022” vuole richiamare l’attenzione sulla questione della parità di genere per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, oltre alle discriminazioni e violenze di cui sono oggetto ancora oggi.

Il bando per il concorso è gratuito e aperto a tutti. Cantautori, compositori e interpreti potranno partecipare sia come solisti che come gruppi musicali e potranno concorrere con un solo brano inedito. Tutta la documentazione per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 12 del 15 giugno 2022.

“Note sulla parità di genere 2022” si divide in due sezioni:

Sezione per ragazzi dai 13 ai 21 anni, che si divide in due categorie: cantautori, compositori; Sezione per adulti da 22 a 99 anni, che si divide ugualmente nelle due categorie cantautori e compositori.

Informazioni più dettagliate sul bando e il modulo di partecipazione sono reperibili sul sito web della Provincia di Viterbo: https://www.provincia.viterbo.it/home/news/8005-pari_opportunita_premio_musicale_quotnote_sulla_parita_di_genere_2022quot.html