Industria auto: Stellantis imprime un nuovo colpo d’acceleratore sull’innovazione

di Riccardo Rubbi

Carlos Tavares, ad di Stellantis, annuncia nel 2023 una nuova piattaforma modulare elettrica in grado di garantire 800km di autonomia per le vetture dei segmenti A, B e C sui quali questa verrà applicata.

Inoltre, l’8 Luglio, Stellantis darà luogo all’Electrification Day (evento dedicato all’elettrificazione per il marchio italo-americano-francese) dove si parlerà probabilmente dei siti che ospiteranno gli impianti industriali per la produzione delle batterie elettriche. Per quest’anno intanto, il gruppo ha intenzione di triplicare le vendite elettrificate viste globalmente nel 2020 con un obbiettivo di 400.000 veicoli.