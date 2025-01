“Inter antiquos et novos muros Cornetanos”: viaggio nel tempo all’Archivio Storico di Tarquinia

Prosegue presso l’Archivio Storico Comunale di Tarquinia la mostra “Inter antiquos et novos muros Cornetanos – La fine della storia e la nascita del mito”, esposizione che offre un’immersione nei tragici eventi che segnarono la morte del cardinale Giovanni Vitelleschi nel XV secolo.

Documenti e tecnologie per raccontare il passato

Grazie a sei documenti originali, accompagnati da pannelli informativi e un video esplicativo, la mostra ripercorre in dettaglio gli avvenimenti storici: l’utilizzo di tecnologie digitali e di traduzioni in italiano dei testi latini rende, inoltre, l’esposizione accessibile a un pubblico ampio e variegato. Il successo riscosso nelle prime settimane, con circa 200 visitatori provenienti da diversi Paesi, conferma l’interesse suscitato da questa iniziativa.

Un’opportunità per conoscere il patrimonio storico di Tarquinia

Positiva, inoltre, l’opportunità di riaprire le porte dell’Archivio Storico, rendendolo un luogo vivo e dinamico, in grado di attrarre nuovi visitatori e di coinvolgere le giovani generazioni. Grazie al lavoro di un team di esperti, l’esposizione è un esempio di come la storia possa essere raccontata in modo innovativo e coinvolgente, superando le barriere linguistiche e avvicinando il pubblico a temi spesso considerati complessi.