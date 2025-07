Internazionalizzazione all’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia: esperienze Erasmus+ e mobilità studentesca

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con slancio il percorso di internazionalizzazione dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia, per le numerose attività promosse nell’ambito del programma Erasmus+. La primavera ha rappresentato il culmine di una stagione intensa, conclusasi a fine maggio con il rientro degli ultimi due gruppi di studenti coinvolti in mobilità. Il primo, composto da alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, ha preso parte a un’esperienza formativa a Santander, in Cantabria (Spagna), nell’ambito del progetto PNRR-2023-1-IT02-KA121-SCH-000122410.

Accompagnati da docenti e accolti da famiglie e coetanei spagnoli, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino cultura, tradizioni, sistema scolastico e buone pratiche di inclusione e sostenibilità ambientale. L’esperienza è stata documentata con interviste e attività laboratoriali, confluite in alcuni episodi della seconda stagione del podcast “European Connections”, disponibile su Spreaker. Il secondo, formato da studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, ha partecipato a una mobilità in Repubblica Ceca, nella cittadina di Roztoky, nei pressi di Praga. L’incontro ha rafforzato i legami con gli alunni cechi, già ospiti dell’IC “Ettore Sacconi” ad aprile, offrendo agli studenti italiani un’immersione nella vita familiare e scolastica locale, migliorando l’uso della lingua inglese e stimolando la crescita personale e interculturale. Anche questo gruppo ha realizzato contributi audio successivamente integrati nel podcast europeo della scuola.

Entrambe le esperienze hanno lasciato un’impronta significativa: confrontarsi con realtà diverse, adattarsi a nuovi ritmi, inserirsi in gruppi già coesi e vivere quotidianamente in contesti multiculturali ha rafforzato nei ragazzi la motivazione allo studio e la capacità di affrontare le sfide con maggiore consapevolezza e autonomia. Il nuovo anno scolastico si aprirà con altrettante opportunità. Nei primi giorni di ottobre, alcuni studenti visiteranno scuole partner a Bergrheinfeld (Germania) e a Cracovia (Polonia). Nello stesso periodo, l’IC “Ettore Sacconi” accoglierà gli studenti spagnoli di Santander, che parteciperanno a laboratori, attività didattiche non formali e visiteranno il patrimonio naturale, culturale e archeologico di Tarquinia e del suo territorio. Il calendario Erasmus+ si preannuncia ricco per tutto il 2025/26, grazie all’alto numero di scuole europee interessate a collaborare. L’internazionalizzazione dell’IC “Ettore Sacconi” si conferma una strategia educativa concreta, capace di offrire agli studenti esperienze formative dal forte valore umano, culturale e linguistico.

L’impegno verso l’internazionalizzazione, quindi, attraverso il progetto Erasmus+, non è solo una questione di mobilità, ma rappresenta un cambiamento paradigmatico nell’approccio educativo dell’istituto. La comunità scolastica è entusiasta delle esplorazioni future e si prepara a ripartire con rinnovato slancio, certa che ogni esperienza porterà a una maggiore apertura culturale e a nuove forme di collaborazione. Investire nell’internazionalizzazione significa investire nel futuro degli studenti, equipaggiandoli con competenze e valori necessari per affrontare le sfide del terzo millennio. La scuola è pronta ad accogliere queste nuove avventure con spirito aperto e curiosità, con la consapevolezza che ognuna di esse lascerà un segno indelebile nel cammino formativo dei giovani e dei docenti.