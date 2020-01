Introducing the Art Department: ai Potter Studios di Londra l’opportunità di incontrare chi ha davvero scritto la lettera da Hogwarts!

Immagina di essere la persona in carne e ossa che ha scritto la lettera di accettazione a Hogwarts di Harry Potter: ebbene quella persona – o gruppo di persone – esiste davvero e Warner Bros. Studio Tours darà a breve ai fan la possibilità di incontrarli.

Introducing the Art Department è un evento che si svolgerà a metà semestre di febbraio ed è un’occasione per incontrare artisti, designer e illustratori che hanno creato le parti dei film a cui probabilmente non hai mai pensato. I quotidiani Daily Prophet e le confezioni di Bertie Bott’s Beans sono solo alcuni degli aspetti del mondo magico che hanno portato alla vita, contribuendo a rendere i film il successo strepitoso che sono.

Sarà l’occasione per guardare i disegni tecnici e i primi schizzi di alcuni oggetti di scena, con i cineasti originali a disposizione per spiegarli ulteriormente. Incanteranno persino le bacchette davanti ai tuoi occhi, rivelando come ne siano state create migliaia per i film.

Introducing the Art Department dura 11 giorni, dal 14 al 24 febbraio 2020, e fa parte dello Studio Tour, che include anche la possibilità di visitare la Great Hall di Hogwarts, la Gringotts Wizarding Bank e Diagon Alley. I biglietti devono essere acquistati in anticipo.