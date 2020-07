iocomproatarquinia celebra la regina delle albicocche

Riceviamo e pubblichiamo

La regina delle albicocche incoronata dalla community di #iocomproatarquinia è Emanuela Arcadi, che ha realizzato una golosa bavarese ai pistacchi ed alle albicocche km 0 provenienti dall’Azienda Agricola Giorgini. Un dolce che ha davvero spopolato sulla community, e che ha avuto il giusto riconoscimento grazie a Silvia Pinti, titolare dell’agenzia G&B Viaggi, di via XX Settembre 49. Silvia, ragazza appassionata di viaggi che nel suo lavoro mette grande passione ed estrema dedizione, ha infatti offerto alla regina delle albicocche un cofanetto Emozione3, che darà ad Emanuela la possibilità di scegliere un soggiorno per 2 persone a scelta tra 2400 soluzioni.Emanuela Arcadi ha dunque posato assieme alla titolare di G&B Viaggi, divenendo testimonial per un giorno dell’Agenzia e ricordando, col suo gesto, che per aiutare davvero l’economia locale dobbiamo mettere in pratica ogni giorno il credo della community: #iocomproatarquinia