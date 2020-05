ioleggoacasa: stasera alle 18 viaggio video tra le parole con Daniele Mattei e la Biblioteca Comunale di Montalto di Castro

Raccontare lo spirito di un luogo significa ascoltare, percepire… vedere oltre lo sguardo. Non è solo lo spazio ma anche il suo contorno. Non è solo un’immagine e non può essere solo un edificio. È fatto di luce, di suoni, degli orizzonti possibili.

Il “genius loci” è dotato di una serie di caratteristiche che vanno oltre le sensazioni primarie. In qualche modo ne segnano anche le vicende, nel tempo. Per questo, in questi giorni lenti e silenziosi, non poteva che riemergere lo spirito di San Sisto. E a provare a raccontarlo parlando della sua storia e vedendo alcune immagini, alcuni particolari orizzonti sarà stasera alle 18 Daniele Mattei, storico e voce narrante di un video a cura dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo con l’opera video di Marco Feliziani. Per vederlo, basta collegarsi alla pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Montalto di Castro.