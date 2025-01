“Italiani d’America, la grande emigrazione negli Stati Uniti”: venerdì 10 gennaio a Tarquinia la presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri

Ancora un interessante appuntamento culturale con la sezione soci Coop Etruria di Tarquinia, in collaborazione con l’Assessorato alle Aree archeologiche, Biblioteca comunale e Archivio storico di Tarquinia: venerdì 10 gennaio, la sala consigliare del Comune etrusco ospiterà, alle 17 e 30 la presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri “Italiani d’America, la grande emigrazione negli Stati Uniti”.

Un appuntamento alla scoperta delle storie d’emigrazione

L’incontro rappresenta l’opportunità per approfondire un capitolo fondamentale della storia italiana, il fenomeno dell’emigrazione italiana all’estero, molto spesso colpevolmente ignorata, resta un capitolo importante nelle vicende italiane dall’unità al secondo dopoguerra. Oltre 13 milioni di italiani tra il 1870 e il 1988 hanno lasciato le loro famiglie per attraversare l’oceano in cerca di migliori condizioni di vita e di lavoro. Un’esodo massiccio che ha cambiato le comunità di partenza e ha contribuito a plasmare anche un pezzo di America.

Attraverso le testimonianze dirette degli autori e di esperti del settore, sarà possibile comprendere le ragioni che spinsero milioni di italiani a lasciare la propria terra, le difficoltà che incontrarono nel Nuovo Mondo e il loro contributo alla costruzione della società americana.

Un’iniziativa per valorizzare la storia nazionale e locale

L’iniziativa, organizzata dalla sezione soci Coop Etruria di Tarquinia e dall’Assessorato alle Aree archeologiche, Biblioteca comunale e Archivio storico di Tarquinia, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. Dopo i saluti dell’Assessora Monica Calzolari, interverranno Claudio Cantina, Vicepresidente sezione soci Coop Tarquinia e Chiara Rinaldini, giornalista.

Appuntamento: Presentazione del libro “Italiani d’America”

Data: 10 gennaio 2025

Ora: 17:30

Luogo: Sala Consigliare del Comune di Tarquinia

Info: Ingresso libero