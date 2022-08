Jazz’Amo: a Marina Velca l’11 agosto Marco Guidolotti

L’estate vive il suo momento più caldo e L’Amo torna a offrire agli appassionati di musica appuntamenti di grande atmosfera e valore artistico: le due rassegne organizzate dal locale a Marina Velca riprendono, rilanciando, quanto di buono già fatto negli anni scorsi, rendendo la splendida location in riva al mare punto di riferimento per molti.

Ancora con nelle orecchie le sonorità di Maestro Pellegrini, chitarrista dei Zen Circus che ha presentato in veste acustica il suo album domenica scorsa, dopo l’apertura affidata a GuidoinArteRoberto, il pubblico de L’Amo si prepara a tornare sul registro jazz della rassegna Jazz’Amo, coordinata dal punto di vista artistico da Francesco Pierotti. E giovedì 11 agosto sul palco di Marina Velca arriva Marco Guidolotti, accompagnato da Francesco De Rubei e proprio da Francesco Pierotti.

L’inizio del concerto è previsto per le 21 e 30, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare L’Amo al 393 998 2361, oppure recarsi direttamente allo stabilimento/ristorante in via dei Falisci, a Marina Velca. La rassegna proseguirà poi il 20 agosto con il Reinaldo Santiago Trio, mentre il 19 agosto L’Albero chiuderà L’Amo Summer Live.