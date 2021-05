Karate, il tarquiniese Mirko Barreca medaglia d’argento ai Campionati Italiani Under 21

Riceviamo dal Presidente dell’ASD Karate Fatamorgana Sara Barreca e pubblichiamo

Si è chiusa la prima giornata dei Campionati Italiani di Karate U21 con i podi del kata individuale maschile e femminile. Sessantadue ragazzi e settantuno ragazze tra i sedici e i venti anni di età, hanno calcato i tatami del PalaPellicone ieri pomeriggio, contendendosi il titolo nazionale. In palio, per i primi cinque classificati, c’era anche l’accesso diretto ai Campionati Italiani Assoluti 2021.

Ritorno con il botto per l’atleta pluri medagliato Mirko Barreca, già Campione Italiano ed Europeo sia a squadre che individuale e punta di diamante del Karate Fatamorgana di Tarquinia, insieme al compagno di scuderia Massimo Capitta. L’atleta Tarquiniese Barreca dopo una strepitosa gara superando tutte le fasi eliminatorie sempre al primo posto, conquista una prestigiosa medaglia Argento e il titolo di Vice Campione d’Italia.

Il compagno di scuderia Massimo Capitta purtroppo non supera le fasi eliminatorie anche se la sua prestazione è stata buona: è chiaro che dopo oltre un anno e mezzo di stop pandemico forzato, non è semplice riprendere a pieno ritmo in gare importanti come questa di oggi. Sicuramente andrà meglio la prossima gara che si disputerà presumibilmente i primi di luglio.

La nuova stagione sportiva 2021 per il Club Fatamorgana di Tarquinia inizia con il botto, una competizione dura e impegnativa sotto molti aspetti, e se consideriamo l’anno perso per la chiusura delle palestre causa covid-19, possiamo dire a gran voce, di essere fieri e orgogliosi del risultato raggiunto. La soddisfazione per Mirko Barreca e per tutto lo staff Fatamorgana è enorme. Solo la finale ci lascia un po’ di amaro in bocca, un giudizio arbitrale al quanto “imbarazzante” e chiaro che lo stop delle attività per così tanto tempo, ha pesato anche alla giuria. Ma non importa, sportivamente accettiamo tutto senza discutere, cosa fondamentale e la ripartenza e l’avvio di tutte le attività sportive. Un grosso applauso a tutto lo staff organizzatore e alla Fijlkam che nel rispetto delle regole e con massima sicurezza, è riuscita a portare a termine senza alcun problema tutta la gara.