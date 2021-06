La Bolsena card acquistabile dal 12 giugno presso l’ufficio turistico

Riceviamo e pubblichiamo

Acquistabile presso l’ufficio turistico la Bolsena card. La tessera con codice Qr trasforma cellulari e smartphone in audioguide portatili multilingue senza applicazione e utilizzabili anche in modalità offline, per conoscere i luoghi di Bolsena. L’innovativo progetto nasce dall’Amministrazione comunale e vede la collaborazione della Pro loco Bolsena e il supporto tecnologico della Nubart, azienda specializzata nello sviluppo di contenuti multimediali per guide su telefonini con il sostegno dell’Unione Europea. I turisti potranno acquistare la card, che consentirà di accedere, senza dispositivi né app, a tracce audio correlate di foto, testi e mappe per rendere la visita di Bolsena completa. La scheda contiene un codice unico che permette di fruire di contenuti multimediali di alta qualità. L’accesso avviene attraverso la scansione del codice Qr o digitando un codice riportato sul retro della card con il cellulare o lo smartphone, da cui poi ascoltare direttamente le tracce audio. Il sistema integra mappe e geolocalizzazione. Quando l’utente si avvicina al punto d’interesse le tracce audio vibrano e ne segnalano la vicinanza. La Bolsena card è personale e non trasferibile. Dalla grafica accattivante, può essere conservata come ricordo e rimane sempre attiva.