“La camera azzurra”: sabato 9 aprile l’ultimo spettacolo in abbonamento al Padovani di Montalto

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Sabato 9 aprile, alle ore 21:00, si terrà l’ultimo spettacolo in abbonamento della stagione teatrale 2021/2022. “La camera azzurra”: tratto dall’omonimo romanzo di Georges Simenon, adattamento teatrale di Letizia Russo con Fabio Troiano e Irene Ferri e con Giulia Maulucci, Mattia Fabris, per la regia di Serena Sinigaglia.

SINOSSI

“La camera azzurra” (La chambre bleue), romanzo pubblicato nel 1963 e fortunato film di e con Mathieu Amalric (2014), è una vicenda archetipica in cui si mescolano sensualità, paura, pettegolezzo, omertà, tradimento e moralismo nello scenario di una provincia francese retriva e giudicante. La storia è quella di due amanti, Tony e Andrée, ex compagni di scuola oggi quarantenni ed entrambi sposati, che si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione irrefrenabile. Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale accusati di aver commesso crimini efferati, l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità diaboliche.

L’interrogatorio cui vengono sottoposti per svelare la verità e rispondere alla sete di giustizia forcaiola della comunità diventa l’occasione per svelare non solo i meccanismi noiristici, ma per condurre un’indagine sull’umano, straordinaria quanto necessaria.

Per ulteriori info

Teatro Lea Padovani 0766/870115 – teatroleapadovani@comune.montaltodicastro.vt.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30