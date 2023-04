La Chimera, il film di Alice Rohrwacher girato a Tarquinia, sarà in concorso al Festival di Cannes

La Chimera, il nuovo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher e girato in parte anche a Tarquinia, sarà in concorso al prossimo Festival di Cannes: è stato annunciato ieri, infatti, il programma della settantaseiesima edizione della kermesse che vedrà protagoniste anche altre due pellicole italiane, Rapito di Marco Bellocchio e Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti.

Dopo le esperienze del 2014, quando vinse il gran premio della giuria con Le meraviglie, e del 2018, con la vittoria del premio per la miglior sceneggiatura grazie a Lazzaro Felice, Alice torna a Cannes quindi con l’opera girata lo scorso anno a Tarquinia: in molti ricorderanno, tra gli altri, i set allestiti in piazza della Tribuna e sulla rupe ai piedi di Santa Maria in Castello, scelti al termine di numerosi sopralluoghi iniziati l’anno precedente, ance con la collaborazione di Tarquinia Film Office.

“Siamo felicissimi! – il commento dell’assessore a Cultura e Spettacoli del Comune di Tarquinia, Martina Tosoni – È una grande opportunità anche per la nostra città che ha ospitato la produzione del film La Chimera: Cannes è un festival importante e in quattro anni, dopo il Michelangelo di Končalovskij, è il secondo film che vede Tarquinia partecipare ad un festival internazionale”.

“Un film complesso – continua l’assessore Tosoni – che da subito ci ha dato l’idea di essere parte di un lavoro “speciale” e speravamo andasse così. Un film speciale per la regia, la sceneggiatura, le location e soprattutto per aver trattato da un punto di vista così diverso il mondo dei tombaroli e dei loro traffici. È stato un anno intenso, fatto di collaborazione continua e costante con tutta la produzione, fino a creare un rapporto di familiarità con tante persone del posto. Perché questo fa il cinema, sa unire e far conosce mondi e linguaggi diversi”.

“Come amministrazione – conclude – siamo molto felici di questa nomination e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione di questo film, un risultato frutto di un grande lavoro di squadra. Ora attendiamo il concorso sperando in un grande riconoscimento”.

Il film vede come protagonista l’attore britannico Josh O’Connor e annovera nel cast nomi quali Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. Sarà distribuito in Italia da 01 Distribution.