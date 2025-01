“La Chimera” torna a Tarquinia: domenica 12 gennaio Alice Rohrwacher al Cinema Etrusco

Tarquinia ritrova una delle registe più interessanti del panorama cinematografico italiano: domenica 12 gennaio, alle 10, Alice Rohrwacher sarà presente al Cinema Etrusco Arthouse per presentare il suo ultimo film, “La Chimera”. Un ritorno, per la regista, che aveva già presentato a Tarquinia il suo “Lazzaro Felice” e che spesso ha frequentato la città in cerca di location..

Un viaggio nel cuore della Tuscia

Girato interamente tra Tarquinia, Civitavecchia e i luoghi più suggestivi della Tuscia, “La Chimera” ha visto una lavorazione che ha coinvolto e incuriosito la città, tornata a essere al centro di una pellicole cinematografica come avvenuto spesso negli ultimi anni: in molti ricordano le scene in piazza della Tribuna o sotto la rupe di porta Castello.

Un successo internazionale

“La Chimera” ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, ottenendo numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Il film è stato selezionato per i Bafta, gli Oscar del cinema inglese, nelle categorie “Miglior film straniero” e “Miglior interpretazione maschile” a Josh O’Connor. Per tutte le informazioni e l’acquisto dei biglietti. www.cinemaetrusco.com.

Appuntamento: Incontro con Alice Rohrwacher

Data: Domenica 12 Gennaio, ore 10

Luogo: Cinema Etrusco Arthouse, Tarquinia

Info: Presentazione del film “La Chimera”. Biglietti su www.cinemaetrusco.com