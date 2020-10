La Domenica in Campo: domani con Mediapress il calcio dilettantistico minuto per minuto

Appassionati calcio, volete conoscere minuto per minuto i risultati della vostra squadra del cuore. Non perdete l’appuntamento con “La domenica in campo”, il nuovo appuntamento sportivo targato Mediapress. Dalle ore 10,45 Ilias Brodolini dallo studio centrale coordinerà gli interventi dei vari inviati sui campi. Potrete seguire la diretta sul canale facebook di Mediapress, sul sito www.mediapresswebtv.it o attraverso il portale www.lextra.news.

Cinque i campi collegati, due in eccellenza e tre in promozione:

Pol. Faul Cimini – A. Casal Barriera con Alessio Fratini

Campus Eur – A.s.d. Corneto Tarquinia con Giovanni Salerno

Asd Montefiascone Calcio – Asd Nuova Pescia Romana con Francesca Cuccuini

Canale Monterano – Santa Marinella con Giampiero Baldi

Parioli Calcio – Fulgur Tuscania con Giuseppe Sposetti

Salta la prima partita per via del Covid. Fregene Maccarese- Ronciglione che sarebbe stata seguita per noi da Moreno Calabrese è stata rinviata a data da destinarsi.

Settimana prossima grandi novità. Stiamo lavorando per trasmettere in diretta il derby tra Corneto Tarquinia e Civitavecchia. Poi inizia la prima categoria ed un corrispondente ci racconterà l’esordio in campionato del Tarquinia Calcio. Insomma un appuntamento da non perdere. Ore 10,45 arriva “La domenica in campo”.