La fibra ottica FTTH a Tarquinia grazie ad Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni: già attivate le prime utenze via cavo

Riceviamo e pubblichiamo

La rivoluzione della velocità nei collegamenti internet su Fibra FTTH a Tarquinia avverrà prima del previsto. Non occorrerà attendere anni (2026 ndr), per allineare una delle più importanti città culturali, turistiche ed agricole del Lazio all’utilizzazione della più moderna tecnologia disponibile di trasmissione dati che permette connessioni alla rete da casa o dagli uffici in alternativa al cavo di rame permettendo, così, connessioni ultra rapide e spedite.

Dopo i lavori iniziati nelle più grandi città italiane vediamo Tarquinia di fatto tagliata fuori dall’alta velocità di collegamento. Nella vicina di Montalto di Castro e Civitavecchia ad esempio i lavori di ammodernamento della rete internet sono già iniziati, ma per Tarquinia le previsioni fanno slittare a tempi non definiti.

Per porre alternativa alle grandi aziende nazionali si sta muovendo un’azienda locale già nota da anni nella città tirrenica per i collegamenti internet veloci attraverso ponti radio. La Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni è andata oggi ben oltre questa soluzione e allestendo un collegamento in Fibra pregiata ha portato a Tarquinia la Fibra Ottica in tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

Centro Nevralgico di Diffusione (CND) è il N.O.C. (Network Operation Center) della Ermes WiFi che ha sede al TOP 16. Proprio da qui è già iniziato il cablaggio delle aziende interne al Centro Commerciale con i test tecnici che hanno avuto esito positivo. Il posizionamento dei cavi della rete ottica per raggiungere altre singole utenze (private e pubbliche) proseguirà prossimamente, attraverso specifiche condotte, nelle varie aree del Quartiere Madonna dell’Ulivo per poi raggiungere nel tempo le altre zone della città tirrenica.

Senza attendere il 2026, quindi, le case dei cittadini di Tarquinia, le aziende private ed anche gli uffici pubblici saranno messi nella condizione di assicurarsi, grazie alla Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni, connessioni ultra veloci alla Rete. Questa nuova tecnologia andrà ad affiancare la rete radio già esistente e i collegamenti in ADSL e VDSL che la ERMES WiFi già presenta ai suoi clienti con un’infrastruttura rodata e consolidata negli anni.