La figura di Alfio Pannega rivive alla Fattoria di Alice a Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

Riprendono a Viterbo gli eventi culturali al Parco Agricolo Urbano della Fattoria di Alice in Strada Tuscanese, a cura delle cooperative sociali Fattorie Solidali e Alicenova. Domenica 15 settembre 2024 alle ore 18.30 l’attore e regista Pietro Benedetti porta in scena “Allora ero giovane pure io”, lo spettacolo sulla vita travagliata e poetica di Alfio Pannega, storica figura della Viterbo popolare, scomparso nel 2010 e il cui ricordo è ancora vivo in tutta la città.

La performance vuole essere un tributo ad Alfio in occasione del cinquantesimo anno dalla morte della madre, conosciuta da tutti come “La Caterina”, un’epica popolana di cui ancora oggi si narrano i motti e le vicende e che visse per molti anni assieme al figlio all’interno di una grotta di Valle Faul.

Dopo la formazione in collegio, Alfio si appassionò di poesia a braccio vivendo per un periodo fra i butteri della Tolfa, diventando egli stesso un abile declamatore di ottave in endecasillabi. La sua fu una vita dura e problematica: per molti anni sopravvisse recuperando scarti e imballi delle attività artigiane di Viterbo, riciclando tutto il materiale possibile. Questo stile di vita lo rese un inconsapevole maestro di ecologia pratica quando la parola “ecologia”, nella moderna accezione del termine, ancora non esisteva.

Lo spettacolo, oltre a rendere omaggio alla figura di Alfio Pannega, intende suscitare una discussione sull’ambiente, sulla salvaguardia del territorio e sulla valenza del patrimonio immateriale di leggende e tradizioni. Il coinvolgimento diretto del pubblico sarà assicurato dalla verve artistica dell’attore, che renderà gli spettatori protagonisti del racconto grazie all’assistenza artistica dell’attrice Michela Benedetti.

Lo spettacolo è gratuito. Per tutti i partecipanti possibilità di cena con prodotti da agricoltura sociale abbinata allo spettacolo. Costo cena: adulti 20 euro a persona, bambini fino a 10 anni 10 euro. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni dettagliate e prenotazioni, inviare un messaggio WhatsApp al numero 335.8425703 (Barbara).