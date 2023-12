“La foce del fiume Fiora va liberata definitivamente dalle ostruzioni”

Riceviamo da Elisabetta Puddu, consigliere comunale di Montalto di Castro, e pubblichiamo

Grazie al neo Vice presidente della Regione Lazio, Enrico Panunzi, e a tutto il gruppo Pd del Consiglio Regionale per l’interrogazione presentata in merito ai danni derivanti dal grave problema dell’insabbiamento della foce del Fiume Fiora.

Purtroppo è da tempo che pescatori professionisti e diportisti, in un ambito in cui la pesca professionale è risorsa e tradizione e un territorio che basa gran parte dell’economia sul turismo, si ritrovano a dover affrontare i disagi mai risolti di ostruzione del fiume Fiora, causata dall’insabbiamento della foce, se non anche, in alcuni periodi dall’accumulo di alghe. Inutile dire che le famiglie dei pescatori professionisti si trovano di fronte alla difficoltà di portare il pane a casa, in tante occasioni, nei diversi periodi dell’anno, che dovrebbe già bastare per richiedere un intervento urgente e, finalmente, definitivo per la risoluzione del problema, se non fosse che questo è addirittura aggravato dal rischio di allagamenti della Marina, che potrebbero verificarsi qualora in contemporanea alle forti mareggiate si presentasse anche una bella piena. Tra l’altro non va sottovalutato il diportismo, che ha visto attività, ruotanti attorno ad esso, abbassare la saracinesca, per l’incertezza, se non la reale mancanza, del profitto.

Spero che questa attenzione del Consigliere regionale Panunzi, sempre costante e minuziosa, verso il nostro territorio, e di tutto il gruppo PD, riesca ad ottenere per Montalto e tutti coloro che vivono di pesca professionale, la certezza di una soluzione concreta e definitiva, che rassereni le famiglie coinvolte nel disagio e ponga una situazione di sicurezza certa, per il lungo periodo.