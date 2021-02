“La forza delle donne”: all’Argentario al via il progetto per l’8 marzo

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Monte Argentario ha approvato nell’ultima seduta di giunta il progetto “La Forza della Donna”, un’iniziativa della Commissione Comunale per le Pari Opportunità che sarà realizzata in occasione della Festa della donna l’8 marzo prossimo.

L’idea, che rientra nel più ampio programma di attività allo studio della Commissione e dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità e la valorizzazione della figura femminile, è quella di raccogliere tramite interviste la testimonianza di alcune donne del nostro territorio, che con grinta e determinazione hanno raggiunto traguardi importanti sia nel campo lavorativo che sociale.

Al momento l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ci consente altra forma per condividere in pubblico l’iniziativa se non una presentazione on line, così le interviste una volta raccolte e registrate saranno disponibili sulle pagine social della Commissione e sul canale youtube del Comune.