La giornalista Claudia Conte a Bassano in Teverina per presentare il suo libro “La voce di Iside”

Riceviamo dal Comune di Bassano in Teverina e pubblichiamo

Un grido generazionale, la voce di chi cerca solo comprensione, la dimensione comunitaria come “cura” al disagio giovanile. Tutto questo è nel libro “La voce di Iside” (edito nel 2024 da Readaction) che l’autrice Claudia Conte presenterà domani pomeriggio alle ore 18 presso la Sala Matrimoni del borgo di Bassano in Teverina (Piazza Finzi).

Un romanzo profondo e maturo, che indaga il mondo giovanile senza pregiudizi e con la voglia di capire davvero quali sono le problematiche – ma anche le risorse – della straordinaria Generazione Z. Iside d’altronde è un’adolescente come tante, che si è gradualmente chiusa in un mutismo selettivo a seguito della pandemia da Covid-19 e a causa di pregresse problematiche familiari.

Incuriosita dal servizio civile, Iside si approccia al volontariato interessandosi alla violenza di genere. Ed è proprio grazie a questa straordinaria esperienza, così comune eppure così forte, che cercherà di dare forma alle proprie paure e liberarsi dalle proprie catene.

A presentare il libro sarà la stessa autrice Claudia Conte, giornalista, conduttrice e opinionista televisiva. Da sempre attenta alla responsabilità sociale, è in prima linea per la tutela dei diritti umani, per le politiche giovanili e contro ogni forma di violenza. Ideatrice e volto di format culturali e sociali, realizzati in collaborazione con le più importanti istituzioni ed enti del terzo settore, promuove gli obiettivi dell’Agenda ONU 2023. Tra i riconoscimenti ricevuti, il Premio Eccellenze Italiane in Senato e l’Oscar dei Giovani in Campidoglio. Contè fa inoltre parte di un team multidisciplinare di lavoro che si sta occupando di sviluppare una rete termale a livello nazionale, della quale farà parte anche Viterbo

A presentare e introdurre la manifestazione sarà il giornalista Edoardo Venditti, mentre l’incontro con l’autrice Claudia Conte verrà moderato dalla giornalista e conduttrice della Rai Vittoriana Abate.