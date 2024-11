La Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi torna in città: “Un evento storico” – Il video della conferenza stampa

La Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi torna nel palazzo per cui era stata pensata e commissionata: Vincenzo Bellelli, direttore del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Francesco Sposetti, sindaco di Tarquinia, e Tiziano Torresi, in rappresentanza della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia ne hanno parlato stamani in conferenza stampa, presentando la mostra diffusa che si avvierà il prossimo 5 dicembre e che ripercorrerà il legame con Tarquinia del Cardinale Giovanni Vitelleschi. Si tratta, in settanta anni, della terza volta che la Madonna del Lippi lascia Palazzo Barberini, dove è custodita: un evento quindi rarissimo, di forte prestigio per Tarquinia.