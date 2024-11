La Magia del Natale: dal 7 dicembre torna la casa di Babbo Natale a Tarquinia!

Riceviamo e pubblichiamo

Sta per tornare la magia! Il Natale tarquiniese anche quest’anno accoglierà i bambini nella grande Casa di Babbo Natale di Via dei Granari 18, realizzata con dedizione ed estrema cura dai volontari dell’Associazione culturale Viva Tarquinia in collaborazione con il Comune di Tarquinia.

Un viaggio magico tra il Polo Nord e la fabbrica dei giochi

C’è già molta attesa tra grandi e piccini per l’inaugurazione, prevista per sabato 7 dicembre alle 16, in occasione della quale gli elfi accoglieranno festosamente i visitatori e Babbo Natale avrà una parola dolce per ogni bambino.

Una tradizione natalizia sempre più ricca

La casa, entrata ormai a pieno titolo nella tradizione natalizia tarquiniese, è un vero viaggio nel fantastico mondo del Natale, con vari scenari che spaziano dal suggestivo Polo Nord sino al giardino delle renne con Rudolph a grandezza naturale, e poi gli ambienti di vita di Babbo Natale, la fabbrica dei giochi, la posta dove i bambini possono lasciare le loro letterine. Una inesauribile fonte di emozioni che torna anche quest’anno a colorare il Natale Tarquiniese, ancora più ricca delle edizioni precedenti.