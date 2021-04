“La nostra storia”: Peppe Misuraca racconta quarant’anni di atletica nella Tuscia

Circa 5.000 pagine di notizie e rassegne stampa condensati in 180 pagine, oltre 700 foto di ricordi e protagonisti, una carrellata di emozioni, successi, eventi e amicizie frutto di due anni di lavoro e di una vita di passione dedicata all’atletica. È in fase di stampa, e sarà disponibile da maggio 2021, “La nostra storia”, il volume realizzato dal professor Giuseppe Misuraca che racconta le vicende dell’Atletica Viterbo e dell’Atletica Alto Lazio.

“Già da qualche anno avevo sentito la necessità di ricomporre ed ordinare in maniera cronologica “la nostra storia”, – spiega Misuraca – sfruttando tutte le rassegne stampa prodotte dal 1981 ad oggi riguardanti l’attività agonistica svolta nei vari anni, abitualmente pubblicata e distribuita ai tecnici e dirigenti delle società della provincia”.

Perché, con dovizia certosina, Peppe ha raccolto, anno dopo anno, tutti gli articoli relativi all’atletica viterbese pubblicati negli anni ’80 e ‘90 sui quotidiani del periodo e quelli successivi, apparsi anche su tutti i portali della provincia, poi dal 1996 anche quelli riguardanti l’Atletica Alto Lazio: e questa enorme mole di materiale, assieme alle graduatorie annuali della Fidal Viterbo, ai giornalini mensili e a tanto altro è stata la base di lavoro per il volume oggi pronto a diventare realtà.

“Nel libro – spiega Misuraca – sono raccolti i risultati agonistici più significativi di atleti che nei 40 anni di storia hanno partecipato all’attività delle due società, oltre a tantissime foto che ci riporteranno piacevolmente indietro nel tempo”. Tanto per dare un’idea, nelle 180 pagine del volume appare qualcosa come 1.500 nomi di atleti, tecnici e dirigenti che hanno scritto una porzione più o meno rilevante della storia dell’atletica nella Tuscia. E molti di essi potranno riscoprirsi in una delle tante immagini a corredo.

“Ho completato il libro e consegnato per la stampa da pochi giorni, – conclude Misuraca – stampato a spese dell’Atletica Viterbo, senza il contributo di sponsor e sarà disponibile a partire da maggio 2021 al prezzo di € 12 che rappresenta anche il reale costo per ogni copia”. Per ogni informazione, si può contattare il prof. Misuraca alla mail misuracagiuseppe@gmail.com