La Peste Nera: ecco dove e quando nascono i termini “Quarantena” e “Lazzaretto”

Uno spazio dove si parli e racconti degli usi e costumi del periodo storico di fine XIV secolo: è quanto troverete su lextra.news grazie alla disponibilità, passione e competenza dei componenti dell’associazione Scudo e Spada, già molto attivi sul territorio con attività di didattica, laboratori ed accampamenti medievali.

di Azzura Guido

curatrice storica “Associazione Scudo e Spada”

Una delle più letali pandemie della storia fu senz’altro la Peste Nera, nata probabilmente nel 1346 nel nord della Cina e giunta, attraverso la Siria, la Turchia e i Balcani, fino in Italia nel 1347 e, poi, nel resto dell’Europa, estinguendosi solo nel 1353 dopo aver causato 20 milioni di vittime.

Ritenuta dai più una punizione divina, associata da alcuni astrologi ad una nefasta congiunzione tra Saturno e Giove, seguì le rotte commerciali più frequentate, giungendo così fino alla città di Venezia. Ed è proprio qui che, comprendendo la necessità di bloccare il movimento di persone e merci, nel 1347 furono eletti 3 saggi, divenuti poi i Magistrati di Sanità, la prima polizia sanitaria.

Il primo provvedimento preso fu quello di istituire la “Quarantina”, ossia un periodo di 40 giorni di isolamento per le navi e le merci provenienti dalle zone colpite dalla peste.

Nel 1409 fu creato, poi, il primo luogo per il contenimento delle persone infette: entro le mura di quello che era stato un convento ospitante i pellegrini malati in rientro dalla Terrasanta, sorse l’ospedale di Santa Maria di Nazareth, conosciuto come Nazarethum, nome dalla cui storpiatura derivò, secondo un’ipotesi, il termine “Lazzaretto”.

***

One of the deadliest pandemic of history was, without a doubt, the Black Plague, born presumably on 1346 in the north of China and came through Syria, Turkey and the Balkans till Italy on 1347 and, then, in rest of Europe, dying out only on 1353 after causing 20 millions of victims.

Considered by the vast majority as a divine punishment, associated by some astrologists with a nefarious conjunction between planet Saturn and Jupiter, it followed the most crowded trade routes, reaching to the city of Venice.

And right there, understanding the need to stop the movement of people and goods, 3 wise men were elected, becoming later the Magistrates of Healthcare, the first health police force.The first measure they took was to establish the “Quarantina”, namely a 40 days period of isolation for the ships and goods came from plague affected areas.

After that, on 1409, the first site for containment of infected was created; inside the walls of a previous cloister hosting sick pilgrims from the Holy Land, St Mary’s of Nazareth was founded, known as Nazarethum, whence, after a misspelling, according with a theory, the italian term “Lazzaretto” came from.