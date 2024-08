La Pineta diventa… Hard Rock: giovedì 1 agosto arrivano gli Easy Deasy con i successi degli AC/DC

Che serata alla Pineta, quella di giovedì primo agosto! Per una sera, la rassegna costruita con sapienza, un giovedì dopo l’altro, dalla passione e competenza musicale del boss Marco Marzi va oltre il consueto rock e diventa… la Pineta Hard Rock.

Merito di una cover band che è al debutto sotto la veranda più famosa e musicale di Tarquinia Lido: alla Pineta arrivano infatti gli Easy Deasy, che porteranno in riva al mare i successi degli AC/DC. Un attesissimo ritorno, una chicca nel programma estivo 2024 della Pineta in Rock: lo scorso anno, peraltro, proprio con gli Easy Deasy il boss in persona, Marco Marzi, prese la chitarra per far scatenare il pubblico con le note di Highway to Hell!

Inizio dell’esibizione alle 22, ingresso libero. E per chi vuole godersi appieno la serata, la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta! Possibilità di prenotare i tavoli per cena chiamando allo 0766 864 016 o al 348 852 97 00. La musica alla Pineta tornerà poi giovedì 8 agosto, con Prog Rock Café (qui il programma completo degli appuntamenti di agosto).