La Pineta in Rock entra nel vivo: giovedì 18 luglio con i The Glam i successi di Deep Purple, Van Halen, Queen e altri monumenti del rock!

Un debutto sulle note di David Bowie e degli Who, un secondo appuntamento con l’impronta rock di Deep Purple, Van Halen, Led Zeppelin, Queen, Toto e altri ancora: la Pineta in Rock entra nel vivo e con essa il programma messo in piedi con consueta passione musicale dal boss Marco Marzi.

Sotto la veranda dello stabilimento balneare più rock di Tarquinia Lido, ogni giovedì è consacrato alla musica e richiama appassionati e cultori che segnano in agenda gli appuntamenti più amati: giovedì 18 luglio è il turno dei The Glam, che dalle 22 animeranno Tarquinia Lido per uno spettacolo dal timbro rock inconfondibile.

L’ingresso, come sempre, è libero. E per chi vuole godersi appieno la serata, la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta! Possibilità di prenotare i tavoli per cena chiamando allo 0766 864 016 o al 348 852 97 00. La musica alla Pineta tornerà giovedì 25 luglio, con i NightTrain, cover band dei Guns’n’Roses (qui, invece, trovate il programma completo).