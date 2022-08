“La Pineta in Rock”: giovedì 11 agosto a Tarquinia Lido serata progressive con i Prog Rock Café

Serata dedicata al progressive rock quella di giovedì sera, 11 agosto, a La Pineta in Rock, con un nuovo, grande appuntamento della serie di concerti sotto la veranda del noto stabilimento balneare di Tarquinia Lido.

Dopo una sosta di una settimana a inizio agosto, per riprendere il filo della rassegna il boss Marco Marzi ha scelto di affidarsi ai Prog Rock Café, band orami di casa alla Pineta che riproporrà al pubblico di appassionati il meglio del Rock Progressive italiano ed internazionale: Yes, Banco, PFM, Genesis, Marillion, King Crimson, ma anche Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Jetro Tull e Led Zeppelin saranno protagonisti di una serata di alto livello, confermando l’alta qualità musicale scelta dalla Pineta, vero punto di riferimento per gli appassionati della zona.

Inizio dell’esibizione alle 22, ingresso libero. E per chi vuole godersi appieno la serata, la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta! Possibilità di prenotare i tavoli per cena chiamando allo 0766 864016 o al 348 8529700. La musica alla Pineta tornerà poi giovedì 18 agosto: ad esibirsi The Dark Side, cover band dei Pink Floyd.