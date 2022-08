La Pineta in Rock: giovedì 25 agosto con i New Vintage ultimo appuntamento dell’estate 2022

L’ultimo atto di un’altra, l’ennesima, grande estate musicale: domani sera, giovedì 25 agosto, si chiude l’edizione 2022 della Pineta in Rock con l’arrivo in veranda, a due passi dal mare di Tarquinia Lido, del revival ’60/’70 dei New Vintage.

Dal rock blues al progressive, dal vintage ai classici italiani, quella messa in piedi tradizionalmente dal boss Marco Marzi è una programmazione apprezzata e attesa dagli appassionati, pronti a tornare in veranda per riascoltare i gruppi ormai “storici” della Pineta o ad affacciarsi per scoprire le novità. Giovedì l’ultima occasione per questa estate, poi appuntamento per il 2023.

Inizio dell’esibizione alle 22, ingresso libero. E per chi vuole godersi appieno la serata, la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta! Possibilità di prenotare i tavoli per cena chiamando allo 0766 864016 o al 348 8529700.