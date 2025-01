La Provincia di Viterbo aderisce al progetto nazionale BES per il secondo anno di fila

La Provincia di Viterbo partecipa per il secondo anno consecutivo al progetto nazionale BES – Benessere Equo e Sostenibile, giunto alla sua decima edizione: l’iniziativa coinvolge 41 province e città metropolitane con l’obiettivo di analizzare e misurare indicatori chiave legati alla qualità della vita, alla gestione del territorio, alla sostenibilità ambientale e ad altri ambiti fondamentali per lo sviluppo locale. Il progetto fornisce strumenti concreti per orientare le politiche pubbliche in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

L’impegno della Provincia di Viterbo nel progetto BES

L’adesione della Provincia di Viterbo è stata resa possibile grazie al lavoro del team guidato dal compianto dott. Patrizio Belli, dirigente del settore finanziario, e dalla dott.ssa Federica De Paolis, funzionario economico-finanziario. Il gruppo ha raccolto e analizzato dati fondamentali, successivamente integrati nei documenti di programmazione strategica dell’ente, contribuendo a delineare un quadro dettagliato del benessere locale.

I dati del rapporto BES 2024 sulla provincia

Il Rapporto BES 2024 evidenzia alcune peculiarità del territorio viterbese. La provincia si estende su 3.616 km² e conta una forte presenza di piccoli comuni, che rappresentano il 70% del totale e accolgono il 29,4% della popolazione residente. La sostenibilità emerge come un aspetto centrale, con un consumo di suolo pari al 4,6% e un contributo dello 0,8% alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Dal punto di vista economico, il settore dei servizi è predominante, impiegando il 75,3% della forza lavoro, mentre le imprese femminili rappresentano il 28% del totale.