La sand art di Mauro Masi protagonista il 23 dicembre al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia

Il Teatro Comunale “Rossella Falk” di Tarquinia sarà il palcoscenico per un’inconsueta esperienza di sand art, grazie all’abilità dell’artista Mauro Masi. Sabato 23 dicembre, alle 17 e alle 18:30, le sapienti mani di Masi daranno vita a disegni di sabbia per “Il racconto della Natività”, accompagnati da musiche suggestive e voci fuori campo.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è curato dalla Pro loco Tarquinia nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi promosso dall’Amministrazione Comunale. La sand art, una tecnica di disegno e animazione che sfrutta la mobilità della sabbia per creare opere d’arte su un piano retroilluminato, si trasforma in uno spettacolo coinvolgente grazie a una telecamera che riprende l’artista all’opera, trasmettendo le immagini in tempo reale su uno schermo di grandi dimensioni.

Mauro Masi, noto per le sue illustrazioni, caricature e lavori in ambito teatrale, ha iniziato a esplorare la sand art nel 2015, incantando il pubblico di tutte le età con le sue performance artistiche. L’artista, che ha anche lavorato alle illustrazioni di “Masinfonia” per Tempesta Editore nel 2012 e ha illustrato “Il Piccolo Ateo” di Calogero Martorana due anni dopo, porterà il pubblico in un viaggio visivo e emozionale attraverso il suggestivo racconto della Natività.