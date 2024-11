La Sezione A.N.P.S. di Tarquinia e la Polizia Postale incontrano gli studenti: educazione alla legalità e alla sicurezza

Il 18 novembre 2024, la Sezione A.N.P.S. di Tarquinia, in collaborazione con la Polizia Postale di Viterbo, ha organizzato un incontro educativo con gli studenti dell’Istituto Scolastico Cardarelli di Tarquinia. L’iniziativa, parte del progetto “Legalità”, si è svolta in due momenti distinti: nelle prime ore scolastiche presso la succursale del Lido e successivamente nella sede centrale dell’istituto. L’incontro è stato guidato dal Presidente della Sezione, Maurizio Paliani, insieme ai poliziotti delle diverse specialità della Polizia di Stato.

Tematiche attuali e di grande rilevanza

Durante l’incontro, sono stati trattati argomenti di grande attualità e rilevanza, come l’educazione stradale, la navigazione sicura sul web, il cyberbullismo, i crimini ad alto impatto psicologico, l’uso di sostanze psicotrope e il fenomeno del bullismo. Questi temi, costantemente riportati dai media, sono stati affrontati con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole. Il confronto diretto con gli esperti ha offerto agli studenti un’occasione preziosa per comprendere i rischi e le conseguenze legati a comportamenti irresponsabili o pericolosi.

L’impegno della Sezione A.N.P.S. di Tarquinia

La Sezione A.N.P.S. di Tarquinia ribadisce il suo impegno nel collaborare con gli specialisti della Polizia di Stato per promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Questi incontri mirano non solo a prevenire reati, ma anche a rafforzare il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni, stimolando una consapevolezza condivisa. Il prossimo appuntamento è già fissato per il 6 dicembre 2024, confermando la volontà di proseguire con costanza in questo importante percorso educativo.