“La sottile voce del silenzio”: a Tarquinia tornano i Dialoghi dalle Benedettine

Giovedì 6 febbraio, nel monastero Santa Lucia di Tarquinia, alle 17.30, prenderà il via la nuova edizione dei Dialoghi dalle Benedettine. Il ciclo di incontri culturali si svolgerà sino ad aprile, secondo un calendario con cadenza settimanale, ogni giovedì. Il tema di quest’anno è: “La sottile voce del silenzio”. Teologi, filosofi, esperti di psicanalisi, di bibbia e di arte aiuteranno a esplorare il tema del silenzio come esigenza profonda dell’uomo, che contro ogni dispersione della vita quotidiana cerca la sua unità interiore e il senso della realtà che lo circonda.

I Dialoghi dalle benedettine propongono momenti di riflessione e di confronto tra discipline e sensibilità diverse su argomenti che interpellano l’uomo e si intrecciano alle grandi questioni della cultura e del pensiero. Il silenzio nella relazione terapeutica, nella spiritualità monastica, nella letteratura, nella musica e nella scienza sono solo alcune delle tematiche che saranno affrontate nel corso dei vari incontri, tutti arricchiti da un ampio dibattito tra i presenti.

Giunti alla quinti edizione, gli incontri quest’anno vedranno coinvolti anche gli studenti e le studentesse delle scuole superiore e trasformeranno l’antico monastero in un luogo fraterno di incontri tra persone che ragionano insieme ma anche in un centro di elaborazione delle idee, senza collocazione ideologica, politica o religiosa.

Spiegano i promotori: “Desideriamo incontrarci in quello che è diventato un fecondo luogo di confronto. Sentiamo il bisogno di una vicinanza solidale con persone desiderose di capire le sfide odierne, senza dare nulla per scontato: le idee, i valori, le informazioni. Non vogliamo risparmiare la fatica di riflettere ma pensare insieme per non far ammalare le nostre idee, per non assopirci o spegnerci nella quotidianità. Vogliamo insomma riscoprire interessi e curiosità, esplorare una ricerca spirituale, aprirci a domande di senso sul silenzio e sul suo legame profondo con l’anima, ascoltando credenti e laici, senza pregiudizi o preclusioni”. Il primo incontro vedrà la partecipazione di alcune studentesse della V liceo classico: Alice Bastianelli, Linda Banti, Valeria De Rosa e Viola Gufi. L’appuntamento è per giovedì 6 febbraio alle 17.30 al monastero delle benedettine.