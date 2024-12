La tarquiniese Marta De Giorgi ha giurato assieme agli allievi ufficiali dell’Accademia Navale davanti a Mattarella

Marta De Giorgi

Anche un po’ di Tarquinia alla giornata di festa della Marina Militare Italiana, tenutasi presso il Molo Italia di Livorno, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il giuramento della tarquiniese Marta De Giorgi

In occasione della cerimonia di consegna della nuova unità anfibia multiruolo Trieste si è infatti svolto il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana da parte di 150 giovani allievi ufficiali dell’Accademia Navale, tra cui Marta De Giorgi, classe 2004, originaria di Tarquinia, che con dedizione e passione ha compiuto ieri un primo importante passo verso la coronazione del suo sogno. Presenti per sostenerla, visibilmente emozionati e fieri, i genitori Loredana e Stefano, insieme alla sorella Vanessa.

La nave “Trieste”: eccellenza italiana

La cerimonia è stata un evento di grande significato, arricchito dall’importanza storica della consegna della nave Trieste, capolavoro della cantieristica italiana realizzato da Fincantieri: la Trieste – lunga 245 metri, con un dislocamento di 38.000 tonnellate e capace di raggiungere una velocità di 25 nodi -rappresenta un’eccellenza tecnologica e operativa, con capacità di supporto logistico e di assalto anfibio in grado di consolidare il ruolo della Marina Militare in ambito internazionale.

Il Ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza di una giornata come quella di ieri per rafforzare le capacità operative della Marina, mentre il Presidente Mattarella ha evidenziato il valore del servizio alla Nazione. Un’esperienza indimenticabile per gli allievi ufficiali e le loro famiglie, destinata a segnare l’inizio di un percorso professionale e umano di grande valore.