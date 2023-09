La Top 5 Tarquinia Volley raddoppia e lancia la sfida ai campionati FIPAV di Seconda Divisione maschile e femminile

Riceviamo dall0’ASD Top 5 Tarquinia Volley e pubblichiamo

La stagione agonistica 2022/23 ha rappresentato per la ASD Top 5 Tarquinia volley il primo anno di attività. Questa giovane società nata dal forte desiderio dei suoi soci, tutti ex giocatori, di ritornare a respirare l’aria della palestra, di ascoltare il rumore della palla che rimbalza, delle urla degli amici e degli avversari… sensazioni assopite, ma che ci sono rimaste dentro con una intensità che soltanto chi è stato in palestra può capire e percepire.

L’andamento della stagione ha dimostrato sin da subito che quella voglia di pallavolo non era soltanto nostra, ma di tanti altri, tant’è che la stagione si è conclusa con ben 40 tesserati che si sono alternati nel campionato amatoriale UISP misto e nel campionato FIPAV di seconda divisione femminile.

La partecipazione a due campionati è stata di certo impegnativa sia per gli atleti che per lo staff tecnico come anche per la stessa società, ma la ASD TOP 5 Tarquinia Volley non molla, anzi raddoppia! Siamo ormai alle soglie della stagione agonistica 2023/24 e la società ha deciso di crescere ancora e di stringere una collaborazione sportiva con la ASD Montalto Volley per partecipare ed affrontare con convinzione ed ambizione i campionati provinciali FIPAV di seconda divisione maschile e femminile.

La collaborazione nasce dalla condivisione degli stessi valori sportivi e dalla convinzione che dall’unione delle diverse competenze e professionalità si possa trarne tutti un reciproco beneficio, in primis gli atleti.

La squadra maschile sarà affidata alla guida tecnica di Mario Rezzonico e la squadra femminile a quella di Roberto Giorgi. Due ex grandi giocatori prima, ma ora e da anni due tecnici di grande esperienza che si mettono a disposizione dei giovani ancora con grande entusiasmo e passione.

Il successo di questa stagione e di quelle future è sicuramente da condividere con chi ci supporta e sopporta e sicuramente questa è anche l’occasione giusta per ringraziare in modo speciale gli sponsor che ci hanno permesso di affrontare la stagione passata: General Costruzioni srl, M.E.G. Edilizia srl, Daniela 2003 srl, JPAD srl, Parati Etruria srl, ISLA sel, Tombini Lucio e La Pineta di Marco Maria Marzi.

Infine, vorremmo invitare chiunque voglia condividere con noi questo nuovo anno agonistico, questo progetto sportivo basato sulla passione e sulla condivisione a contattarci al 320 250 4042 (Francesca) e al 327 372 4195 (Massimo).

Il Presidente: Marzi Massimo

Il Vice Presidente: Trippanera Claudia

Consigliere Tesoriere: Fabiani Francesca

Consigliere: Fattori Alessia

Consigliere: Rezzonico Mario