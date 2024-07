La “Tosca” di Puccini apre il BolsenArte Summer Music Festival 2024

Il BolsenArte Summer Music Festival 2024 di Bolsena (VT) rende omaggio a Giacomo Puccini nei cento anni dalla sua morte con una versione da camera dell’opera “Tosca”. Questo spettacolo, che si terrà sabato 27 luglio alle 21:30 in Piazza dell’Orologio, rappresenta l’evento inaugurale del festival. La produzione fa parte del progetto Pocket Opera, nato dalla collaborazione tra PRIMADOPERA e il Coro “ArmoniaMundi”, diretto dal maestro Matteo Sartini. Il coro, fondato nel 2004, è noto per le sue esibizioni polifoniche e operistiche che hanno riscosso grande successo in tutto il Lazio.

Concerti gratuiti nel Centro Storico di Bolsena

La nuova edizione estiva del BolsenArte Summer Music Festival propone sette concerti gratuiti nei luoghi più suggestivi del centro storico di Bolsena. Organizzato dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi, il festival offre una straordinaria occasione per godere della musica in un contesto storico e affascinante. Ogni concerto è pensato per valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della città, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Sostegno e collaborazioni di prestigio

Il BolsenArte Summer Music Festival 2024 beneficia del patrocinio e del contributo del Consiglio della Regione Lazio, dell’associazione culturale Europa Musica e del FUS – MIC – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il festival è anche sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0761 799923 o scrivere all’email ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.